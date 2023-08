Barcellona, vigile urbano fuori servizio centrato da un furgone. I medici gli amputano la gamba destra

Un vigile urbano fuori servizio è rimasto gravemente ferito in un incidente in via Petrarca intorno alle 17 di oggi. L’uomo è stato centrato da un furgone che sopraggiungeva alle sue spalle, mentre era intento a collocare nel bagagliaio della sua Fiat Croma l’occorrente per trascorrere alcune ore al mare. I soccorsi sono stati immediati. Dapprima trasportato al pronto soccorso di Milazzo, l’uomo è stato successivamente trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania a causa della gravità delle lesioni riportate. Nell’immediatezza si è provveduto all’amputazione dell’arto inferiore destro al di sotto del ginocchio.