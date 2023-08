Milazzo, non c’è pace alla Fondazione Lucifero: Collica diffida la Regione

Si è dimessa la scorsa settimana, ma per la Regione non può lasciare il Consiglio di amministrazione sino a quando non verrà nominato il sostituto. E quindi dovrebbe quindi continuare a presenziare alle sedute del Cda. Una direttiva, quella dell’assessorato regionale della Famiglia, che ha la competenza sulle Ipab, che l’ex consigliera Maria Teresa Collica non intende accettare. Per lei il rapporto con la Fondazione Lucifero va considerato chiuso nel momento in cui ha fatto protocollare la lettera di dimissioni. Per suffragare il suo intendimento, in virtù del fatto che è stata convocata a partecipare alla prossima riunione del Cda fissato per martedì 22, l’ex sindaca di Barcellona ha inviato una diffida allo stesso assessorato palermitano, informando anche la Procura di Barcellona.

Nella missiva manifesta il proprio «motivato dissenso rispetto all’indirizzo espresso dall’Assessorato regionale della Famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro in due note del 2021 e oggi seguito dall’attuale Presidente della Fondazione, Franco Scicolone, in base al quale il consigliere dimessosi mantiene la carica e le funzioni fino a quando non viene sostituito, tanto da essere stata convocata per il prossimo CdA del 22 agosto. In particolare, non ci si può esimere dal replicare alla tesi prospettata con le note citate per richiamare i componenti dimissionari alle proprie responsabilità, per la quale “Nelle more che venga nominato e si insedi il nuovo organo ordinario di vertice (un commissario straordinario temporaneamente nominato con incarico a termine) i componenti del Cda di un ente regionale I.P.A.B., regolarmente insediati, restano formalmente in carica mantenendo le funzioni e la rappresentanza legale sino ad avvenuta sostituzione degli stessi, ancorché le dimissioni vengano rassegnate dalla totalità dei componenti, in quanto ciò non produce automaticamente la decadenza dell'organo di vertice che deve essere dichiarata con apposito provvedimento, previa valutazione della carenza del quorum funzionale, dallo stesso organo che ha effettuato la relativa nomina».

