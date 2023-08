Barcellona, sarà aperta la bretella sul ponte Mela

La bretella sul ponte Mela sarà aperta alle 12 del 18 agosto. Ne dà notizia il sindaco Pinuccio Calabrò, informato dal Genio Civile. Domani l’operatore economico incaricato dei lavori provvederà a rimuovere le barriere che al momento ne impediscono il transito, onde consentire, con le limitazioni, i divieti e le cautele dettate in conferenza di servizi e indicate dalla segnaletica apposta, il passaggio dei veicoli lungo la bretella temporanea che realizza il by-pass a valle del ponte sul torrente Mela. Purtroppo non è stato possibile aprire la bretella per alleviare i prevedibili disagi alla circolazione di questa sera. A Calderà e Cicerata si prevede che già dal tardo pomeriggio saranno meta di migliaia di persone per le celebrazioni conclusive in onore di San Rocco. Anche i pedoni in difficoltà a causa del parcheggio selvaggio sui marciapiedi. Grande dispiegamento delle forze dell’ordine che, coadiuvate dai volontari della Protezione Civile e dalla Croce Rossa, vigileranno affinché tutto ai svolga serenamente.