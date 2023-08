MessinaSerivizi, quintali di rifiuti raccolti a tempo di record dopo la processione della Vara

Entro la mezzanotte le strade della Vara erano già ripulite. Un intervento da record degli uomini e le donne di Messina Servizi che ieri sono entrati in azione immediatamente dopo il passaggio della processione. E così già da Piazza Castronovo, immediatamente dopo la partenza, è scattata la maxi operazione per ripulire le strade lungo le quali si erano riversate migliaia e migliaia di fedeli. L'intera via Garibaldi con le varie piazze e lo spartitraffico, ma anche corso Cavour e piazza Duomo.

Impiegati otto operatori e utilizzati 4 mezzi costipatori da 5 metri cubi ed una spazzatrice

Un impegno, quello di ieri, che si è aggiunto a quello che gli operatori avevano profuso già alla vigilia lungo le stesse arterie, e soprattutto all'alba di Ferragosto sulle spiagge che nella notte sono state frequentate da moltissimi messinesi. A questa va aggiunto il servizio di raccolta porta a porta che è stato garantito anche nelle serate del 14 e del 15 agosto

Interdonato: "Azienda in continua crescita"

Soddisfatta la presidente di Messina Servizi Maria Grazia Interdnato: "Oggi la MessinaServizi è una società che grazie al lavoro avviato con il sindaco De Luca e oggi in continuità con il sindaco Basile è in continua crescita in termini di organizzazione e tempestività".

Niente ingombranti alle isole ecologiche fino al 21

Messina Servizi, nei giorni scorsi ha reso noto che a causa della breve chiusura per ferie dell'impianto esterno di smaltimento, fino al 21 agosto non potranno essere conferiti rifiuti ingombranti nelle isole ecologiche della città che invece restano aperte per gli altri servizi