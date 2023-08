Il Messina torna oggi ad allenarsi in città. Brogni e Franco le novità

Tornerà ad allenarsi questo pomeriggio il Messina, dopo la pausa ferragostana degli allenamenti. La comitiva agli ordini di mister Giacomo Modica si ritroverà alle ore 18 al "Marullo" di Bisconte, con una seduta aperta al pubblico per permettere ai tifosi di "conoscere" dal vivo la nuova squadra e incitarla in vista dell'avvio della nuova stagione.

Atteso l'arrivo dei due nuovi acquisti. Fatta per il terzino Giorgio Brogni, classe 2001, che è sempre stato l'obiettivo numero per la corsia mancina. Convinta l'Atalanta e battuta la concorrenza, visto che l'Acr si era mossa prima sul laterale giovane ma già con buona esperienza alle spalle.

Per quanto riguarda il mediano, alla fine il prescelto è Domenico Franco, classe 1992, l'ultimo anno alla Lucchese con cui ha giocato i playoff. Anche lui da settimane opzionato e bloccato: i dubbi sul suo profilo nascevano, come avevamo riportato lo scorso 6 agosto, dalle quattro giornate di squalifica che il calciatore dovrà scontare nel prossimo campionato. Valutazioni fatte dallo staff tecnico (probabilmente in avvio nella casella di play si adatterà Firenze, più difficilmente si lancerà subito Buffa) e accordo praticamente chiuso.

A questo punto due gli innesti da completare. Il primo riguarda l'attaccante per il quale il Messina ha deciso di aspettare ancora qualche giorno. Il secondo, il terzino destro alternativo a Damiano Lia, è legato alle cessioni. La più probabile riguarda Iannone (2001), il cui slot andrebbe occupato da un under più giovane. Si proverà sino all'ultimo per Baldovino Cimino (2004) del Cosenza (che Caserta vorrebbe però ora tenere in rosa), l'alternativa è il già aggregato Peppe Salvo (2003). Già bloccato un secondo di Fumagalli se dovesse andare via anche Daga.