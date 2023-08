Vara di Messina, i fuochi d'artificio dalla Marina del Nettuno

Cinquecento anni di storia, una delle processioni più antiche di Sicilia, uno dei più celebri e antichi carri devozionali esistenti in Europa. È la nostra Vara.

Il "Viva Maria" iniziato a gridare alle 18.00 in punto. Tra l'eco dell'urlo dei tiratori. In migliaia già appostati ai bordi della via Garibaldi e lungo il tragitto, la massima concentrazione a piazza Castronovo per assistere al via, quel primo strappo che segna l'inizio del cammino. Un cammino che Messina attende ogni anno, per un anno.