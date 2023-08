Messina, addio a Giovanni Materia: un grande manager sanitario

«Manager di grande valore». Così hanno intitolato i siti dei quotidiani di Milano e della Brianza. E il messinese Giovanni Materia, morto a 71 anni, dopo aver lottato contro un male incurabile, è stato davvero un grande dirigente sanitario, «una figura che ha lasciato il segno nel mondo della sanità in Brianza», come scrive “Il Cittadino” di Monza. La sua carriera è partita da Messina, lì dove è cresciuto, si è laureato, ha cominciato a lavorare come medico alle Isole Eolie, poi ha svolto ruoli importanti all’interno dell’Azienda Policlinico, è stato direttore sanitario, si è impegnato anche in politica (nelle file della Dc) e soprattutto nel sociale. Poi, è volato in Lombardia, dove ha diretto i presidi ospedalieri più importanti della provincia di Monza, la città che, di fatto, lo ha adottato dal 1999. Fino al 2005 era stato direttore sanitario all’ospedale di Desio-Seregno, per tre anni tornò in riva allo Stretto, assumendo la direzione generale del “Gaetano Martino”, poi nel 2008 direttore sanitario dell’azienda ospedaliera di Desio e Vimercate, quindi nel 2011 ha assunto la direzione sanitaria degli ospedali di Giussano e Carate Brianza. È stato presidente del Rotary Club “La Madonnina” di Milano e attivissimo nel sociale, con “Arca”, l’associazione che forma i volontari che prestano servizio nell’hospice dedicato ai malati terminali di tumore. Lascia l’amatissima moglie, la prefetta Peg Strano.

--- Alla consorte, ai familiari e parenti, le più sincere condoglianze della Gazzetta del Sud.