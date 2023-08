Tragedia a Messina, si accascia sul volante mentre è alla guida dell'auto e va a sbattere. Muore sulla via La Farina

Incidente stradale autonomo, poco prima delle 22, in via La Farina sulla corsia di marcia nord-sud. A causarlo l’auto di un uomo che, mentre si trovava alla guida, è stato colto da malore. Nonostante un tentativo disperato di accostare il mezzo l’uomo si è accasciato sul volante lasciando il veicolo privo di controllo. Auto che ha finito la propria corsa contro un’utilitaria parcheggiata proprio davanti l’Istituto “Caio Duilio”. Inutile la corsa in ospedale, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.