Rometta, la condotta scarica liquami in mare: fuggi fuggi tra i bagnanti

Fuggi fuggi dalla spiaggia a Rometta oggi pomeriggio quando, all'improvviso, la condotta che sbocca sull'arenile di via Gramsci ha iniziato a riversare liquidi in mare, tra famiglie e ombrelloni. In molti si sono chiesti se si potesse trattare di reflui fognari e si confida nel pronto intervento delle istituzioni interessate per evitare che simili episodi si verifichino, soprattutto in periodi di così grande affollamento nella località tirrenica.

Rometta è una delle mete estive preferite dai messinesi e luogo in cui molti hanno le seconde case al mare. L'amministrazione comunale è inoltre particolarmente impegnata nel predisporre progetti e iniziative che rendano sempre più accogliente e ospitale la località. Ci si augura quindi che venga scongiurato il ripetersi dell'inconveniente.