Rometta, entra al bar e punta il coltello contro il titolare per rubargli una collana: è caccia all'uomo

E' caccia all'uomo a Rometta marea, dove questa mattina intorno alle 8.45 un uomo è entrato al Meeting Place bar di via Caterina Carbone. Era armato di coltello e col volto travisato da una mascherina chirurgica nera, cappello e occhiali da sole si è presentato all'interno dell'esercizio commerciale con in mano un grosso coltello. Si è avvicinato al titolare del bar, intento a giocare a carte con amici, e gli ha strappato dal collo una collana in oro, fuggendo a piedi per raggiungere un complice che probabilmente lo attendeva nelle vicinanze.

Dopo i primi attimi di terrore, il titolare ha chiesto l'intervento dei carabinieri che, acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza del locale e le descrizioni sul malvivente, si sono messi alla ricerca del fuggitivo.