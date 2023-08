Questa è Messina, rutilante di luce. La città si prepara a vivere giorni intensi

«Questa è Messina, rutilante di luce, canzone perenne alla gloria del Creato...». Le antiche pagine del Ferragosto messinese si rinnovano, la città dello Stretto, con il suo intrigante mistero, le sue contraddizioni, i suoi riti, le sue tradizioni, e quel ponte sospeso tra passato e futuro, si presenta con la bellezza che la contraddistingue, ai suoi cittadini, e alle migliaia di visitatori che soggiornano sulle rive dello Stretto, che sbarcano dalle navi da crociera o che verranno in occasione della processione dell’Assunta. Sono i giorni della fede e dell’identità, i giorni della festa di popolo e di quei segni, simboli e analogie che scandiscono passaggi cruciali di Storia che diventa presente vivo.

Sulla facciata di Palazzo Zanca, come spiega l’assessore alla Cultura Enzo Caruso, campeggia da ieri la proiezione di elementi tratti dal Palazzo Reale di Messina del XVI secolo, che farà da cornice al Ferragosto. In testa c’è l’Aquila di Carlo V. Intanto, domani sera, alle 20,30 la comunità messinese si ritroverà a piazza Castronovo per la messa sotto il Cippo, presieduta dall’arcivescovo Giovanni Accolla. Alla celebrazione parteciperà il sindaco Federico Basile con la Giunta e i membri del Gruppo storico Vara e Giganti. Per l’occasione saranno portati in corteo da Palazzo Zanca i due Ceri devozionali, quello storico e quello dedicato alla Madonna della Lettera, realizzati dall’artista messinese Franco Forami e la “Dormitio Virginis” (Maria dormiente nella bara), custodita nel monastero di Montevergine (che per la processione del 15 sarà collocata sotto il cippo). L’opera, abbellita dalla corona in oro realizzata dall’argentiere messinese Francesco Cosio con gli ex voto donati a S. Eustochia, sarà esposta al culto dei fedeli nella chiesa di via XXIV Maggio oggi, dalle 9,30 alle 12,30, e dalle 18 alle 20.

