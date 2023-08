Milazzo, mare cristallino. E ora cavalcare la “vocazione”

Alla vigilia di ferragosto arriva l’ennesima buona notizia sulla qualità del mare di Ponente. A distanza di due settimane infatti l’Amministrazione comunale ha disposto nuove verifiche sulla qualità delle acque e i campionamenti eseguiti mercoledì scorso, negli stessi punti dove era avvenuto il prelievo del 28 luglio (N'Gonia Tono, via del Marinaio (San Papino), Gobba del Cammello e Sayonara) hanno confermato – come si legge in una nota diramata da palazzo dell’Aquila – “la perfetta conformità microbiologica già accertata a conferma dell'ottima qualità del nostro mare”. «Il precedente report era positivo – ha detto il sindaco Midili – ma proprio per vivere una stagione all’insegna della serenità assoluta abbiamo voluto ripetere le analisi che hanno dato l’esito che ci aspettavamo. Siamo felici di questi dati perché il mare rappresenta uno dei nostri punti di forza e vedere il litorale di Ponente affollato come non si ricordava da anni, è una positiva risposta al lavoro che abbiamo fatto. Midili si è detto poi “felice” dell’ennesimo messaggio lanciato da “Linea Blu” che ieri ha dedicato una trasmissione a Milazzo e alle isole Eolie. «Una vetrina straordinaria – ha dichiarato il primo cittadino – che non deve rappresentare un punto d’arrivo, bensì la consapevolezza che il percorso turistico, tutt’altro che semplice per una città “ibrida” come Milazzo, può essere avviato e portato a livelli tali da rientrare in quel circuito più ampio che vede già presenti le Eolie e Taormina nella provincia di Messina e Cefalù nell’intero versante tirrenico».