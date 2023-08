S. Teresa di Riva, assunzione negata al Comune: la Cassazione riapre il caso

Quindici anni fa chiese di poter lavorare al Comune di S. Teresa di Riva ma la sua richiesta fu respinta. Ne nacque un contenzioso e, dopo due gradi di giudizio, adesso si è espressa la Cassazione, che ha accolto il ricorso rimettendo in discussione i verdetti precedenti.

La Suprema Corte ha infatti cassato la sentenza del 2016 della Corte d’Appello di Messina riguardante il risarcimento del danno all’ing. Carmelo Miuccio, dipendente del Comune di Messina che, nel 2008, presentò una domanda di mobilità per occupare il posto vacante di dirigente all’Ufficio tecnico comunale di S. Teresa di Riva, e ha rimesso tutto in discussione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d’Appello di Catania.

La sua istanza del 2008 venne rigettata in quanto l’ente locale rispose di non aver indetto alcuna procedura di mobilità, avviando invece un’assunzione a tempo determinato per un anno e conferito l’incarico all’arch. Angelo Caminiti. Miuccio si rivolse al Tribunale di Messina, assistito dall’avv. Giuseppe Tribulato, chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla stipula del contratto a tempo determinato per un anno e la condanna del Comune, rappresentato dall’avv. Santina Intersimone, al risarcimento del danno; richiesta in parte accolta visto che i giudici accertarono la responsabilità dell’ente per non essere ricorso alla mobilità, avvalendosi erroneamente per l’assunzione delle comuni forme contrattuali, condannandolo al solo risarcimento del danno quantificato in 8.131 euro per spese di benzina e pedaggio autostradale e per il compenso di un’ora di straordinario per il raggiungimento del posto di lavoro. Verdetto confermato dalla Corte d’appello.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina