Risanamento a Messina, lavoro sinergico. Basile: “Trovare soluzioni per la città”. Siracusano: “Collaborazione ben struttura”

“La sinergia istituzionale della quale si parla sempre più spesso nasce dalla necessità di realizzare un percorso condiviso per trovare soluzioni che interessino la nostra Città”. Con queste parole il sindaco Federico Basile ha avviato l’odierna conferenza stampa, tenutasi a palazzo Zanca, dove il sindaco e il vicesindaco Salvatore Mondello, con la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, il sub commissario al Risanamento di Messina Marcello Scurria, hanno illustrato una ulteriore tappa realizzata, nel quadro delle rispettive competenze, nell’ambito dell’attività di risanamento delle aree degradate di Messina. All’incontro erano presenti, l’assessora Alessandra Calafiore, i componenti il CdA di A.ris.Mé, la Presidente della MSC, e in rappresentanza dell’ASP ME il dott. Vincenzo Picciolo.

Lo step importante che è stato annunciato nell’ambito del processo di risanamento è quello relativo all’assegnazione di n.21 unità abitative a carattere prioritario alle famiglie con disabili che versano in gravissime condizioni, e a quelle con soggetti fragili.

“Mi fa piacere che oggi ci troviamo tutti insieme in quest’occasione - ha aggiunto Basile - a presentare un ulteriore step importante nel processo di risanamento che riguarda l’assegnazione di ventuno unità abitative a carattere prioritario alle famiglie con disabili che versano in gravissime condizioni, e a quelle con soggetti fragili. Il Comune ha l’obiettivo di lavorare per la collettività, così come il Governo e la struttura Commissariale. Il lavoro di squadra, quindi, grazie alla sinergia ed alla comunità d’intenti, alla fine paga sempre e porta risultati concreti”, ha concluso il sindaco Basile.

“Confermo che la collaborazione è ben strutturata - ha proseguito la sottosegretaria Siracusano - stiamo lavorando per un obiettivo complesso ed oggi abbiamo ritenuto importante e necessario esporre insieme questi passaggi raggiunti”.

Il sub commissario nel suo intervento ha sottolineato le difficoltà che ruotano attorno all’attività di risanamento e nel ringraziare il sindaco Basile, la presidente della Messina Social City Valeria Asquini e l’assessora Calafiore per il lavoro che stanno portando avanti con il progetto “L’Estate Addosso” e con tante altre azioni - ha detto Scurria - che si inseriscono in questo più ampio programma che si chiama a tutti gli effetti inclusione. Oggi stiamo mostrando solo una parte del lavoro e nell’autunno - ha concluso il sub commissario - partiranno anche altri progetti di risanamento e riqualificazione, puntando a dare piena vita ed utilizzo a queste aree da ridonare in pieno alla cittadinanza”.

“Confermo che il lavoro che è stato fatto e che si sta continuando a fare – ha proseguito il vicesindaco Mondello - lo si è potuto realizzare grazie alla sinergia con tutte le istituzioni chiamate in causa, con un programma di interventi votati al risanamento ed alle opere pubbliche iniziata già nel 2018. Non c'è niente di più bello per un amministratore che raccogliere i frutti del lavoro realizzato, poiché in questi anni abbiamo pianificato, progettato e in gran parte realizzato”.

A concludere, la tematica del risanamento sotto il profilo sociale è stata l’assessora Calafiore “le persone sono state seguite grazie anche alla collaborazione con l’Asp, allo scopo di farle uscire da una situazione di marginalità e di forte disagio sociale. Stiamo lavorando da tanto tempo e continueremo a farlo con questo scopo”.