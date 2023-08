Messina, manto erboso da rifare al "Franco Scoglio". Finocchiaro: "Tutto pronto per il 10 settembre"

Sopralluogo allo stadio Franco Scoglio nella mattinata da parte della commissione sport presieduta da Raimondo Mortelliti per verificare le condizioni del manto erboso, sul quale è stata effettuata una nuova semina. Non saranno eseguiti i lavori di drenaggio, ritenuti settimane fa improrogabili: «La ditta incaricata di portare a compimento i lavori - spiega l'assessore allo sport Massimo Finocchiaro - conferma e assicura che il campo sarà disponibile per la prima gara casalinga del campionato, a meno che non succeda l'imponderabile. La semina è iniziata già da una settimana e si vede a occhio nudo, anche nella parte "bruciata", che sta uscendo il primo germoglio. Garantito che se entro dieci giorni non ci sarà la presa, si passerà alla rizollatura, così che entro il 10 settembre il campo possa essere pronto. Non si stanno facendo i lavori sul drenaggio e, per evitare le problematiche dell'anno scorso, si stanno rifacendo le pendenze dell'intero campo. Si è già provveduto e dovrebbero aiutare il drenaggio in maniera altrettanto vigorosa. Siamo in contatto con la Lega Pro e riteniamo che entro 10 giorni possano fare il sopralluogo saltato in precedenza per la presenza delle maestranze dei Pinguini Tattici Nucleari. Ma sono proseguiti rapporti telematici e telefonici. L'amministrazione e gli uffici non improvvisano, siamo presenti h24 per qualsiasi problema e pronti a smentire allarmismi. L'anno scorso il Messina giocava e spesso si allenava anche allo "Scoglio", quindi il sovrautilizzo ha finito con l'acuire la problematica del manto erboso. Ora, però, sarà usato solo per le partite e per l'allenamento del sabato e questo è un fatto molto importante».

Messina parte in causa e rappresentato dal Direttore operativo Angelo Costa che lascia lo "Scoglio" soddisfatto per l'impegno preso dall'amministrazione e dalla commissione sport: «Nella sfortuna - dice - siamo stati fortunati per l'eventuale rinvio della partita con la Casertana, da calendario la nostra prima gara casalinga. Ringrazio tutti per l'interesse mostrato nei confronti del Messina, non avevo mai visto questa disponibilità nei confronti della squadra di calcio. L'assessore ci è vicino e noi abbiamo bisogno di certezze, non di dubbi, per questo volevamo sapere la data certa su quando potremo entrare a casa nostra. Io ho già parlato con Caltanissetta e Lentini, ma la disponibilità dell'assessore ci dà sicurezza. Sono nel calcio da 23 anni e il lavoro sulle pendenze, rendendo il campo a "schiena d'asino", ci rassicura sul fatto che il prato possa essere efficiente. E il nostro mister vuole un campo efficiente, tanto che noi vorremmo entrare allo "Scoglio" solo il sabato per la rifinitura, perché una squadra di calcio degna di tale nome entra nel proprio stadio solo per giocare la domenica. Abbonamenti? Siamo in ritardo, ma era tutto vincolato a questa situazione, perché non potevamo vendere qualcosa senza conoscere il nostro futuro. Sicuramente ora ci muoveremo anche da questo punto di vista e attraverso i nostri canali social faremo sapere quando e come partirà la campagna abbonamenti».