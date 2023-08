Messina, la mareggiata porta via lo storico pattino di un lido e raggiunge... Siracusa: “È arrivato qui, ve lo riportiamo”

Una piccola mareggiata fa prendere il largo al pattino di salvataggio che viene ritrovato cinque giorni dopo a largo di Siracusa. È quanto è capitato ai titolari di un lido della rivera nord di Messina Glirrerammare. Il 6 agosto scorso di notte, il mare aveva rubato quell'imbarcazione che rappresentava da 20 anni il simbolo dello stabilimento un pattino di cui il titolare, Fabio, andava particolarmente fiero. Quindi gli annunci sui social. 'Il nostro pattino stanotte ha preso il largo aiutateci a ritrovarlo" quasi come fosse un cane, un gattino, uno di famiglia. Soltanto una segnalazione nemmeno confermata di un avvistamento da parte di una barca a vela a Scaletta. Oggi, quando ogni speranza era persa, una telefonata da Siracusa. A recuperarlo, con il suo gommone, in alto mare, Leandro Marino del circolo nautico "Vento in poppa". E proprio con il vento in poppa il pattino di salvataggio ha navigato cinque giorni e cinque notti. A ritirarlo via terra, con un camion, Fabio, che d' ora in poi lo legherà più saldamente.