Messina, fa tappa a Torre Faro il progetto per aiutare gli anziani a non farsi truffare

Ha fatto tappa ieri a Torre Faro la campagna “NonRaggir@ME”, il progetto finalizzato a fornire le informazioni utili a migliorare la percezione della sicurezza dei cittadini, in particolare per aiutare gli anziani a riconoscere le situazioni di pericolo che potrebbero indurli a subire truffe e raggiri. Nei giorni scorsi, in prefettura, era stato siglato un protocollo d’intesa tra la Prefettura stessa e il Comune, presenti rappresentanti delle forze dell’ordine e di Confartigianato.