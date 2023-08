"Linea blu" a Salina e Lipari, passando per Milazzo: ma quanta bellezza c'è alle Eolie!

Torna un nuovo appuntamento con Linea Blu, sabato 12 agosto alle ore 14 su Rai 1. Il viaggio con Donatella Bianchi questa settimana parte da Salina, la seconda isola per estensione, e la più verde di tutte le Eolie. Salina, il cui nome deriva dalla presenza di un laghetto che i romani sfruttavano per ricavare il sale, è riconoscibile dal mare per le due montagne gemelle che la caratterizzano, che altro non sono che due coni vulcanici ormai spenti, tutti ricoperti di vegetazione fittissima, e rigogliosamente verde tutto l’anno. Tra le attività di pesca a Salina, peculiare è quella fatta con le nasse, che si impiegano per catturare i parapandali, deliziosi gamberetti tipici delle Eolie: ma grande importanza per l’economia dell’isola è la produzione vitivinicola, che testimonia la sua antica vocazione, e tradizione, agricola. Ma Salina è anche mare bellissimo, estremamente spettacolare e cristallino: navigando intorno all’isola è possibile godere di scorci magnifici, come quello che si può ammirare di fronte a Pollara, o di fronte a capo Faro.

Infine, Donatella Bianchi salirà a bordo di una nave che ha ottenuto lo status ufficiale di «dissalatore marino mobile": un brevetto tutto italiano, che consente a una nave cisterna di realizzare una desalinizzazione a bordo, in alto mare. Grazie al dissalatore mobile è possibile poi smaltire la salamoia - rifiuto prodotto come conseguenza della desalinizzazione - in navigazione, a 20 miglia al largo. E il risultato è che non si genera sovrasalinità sulla costa, problema che affligge tutti gli impianti di terra fissi.

Fabio Gallo invece sarà a Milazzo, cittadina che, da semplice nodo di passaggio per i traghetti diretti alle Eolie, è diventato oggi un punto di riferimento per molti turisti in cerca di bellezze marine: l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo è una miniera di sorprese e di iniziative, moltissime dedicate alla natura e alla valorizzazione del mare. E poi, proprio Milazzo è diventata la capitale italiana della «citizen science», grazie alla partecipazione di semplici cittadini, in rete, che danno il loro contributo nell’osservare e mappare specie animali e vegetali del proprio territorio.

Valentina Bisti, infine, sarà sull'isola di Lipari, in un percorso davvero speciale e poco conosciuto: partirà dalle antiche miniere di caolino, minerale multicolore usato fin dall’antichità per produrre ceramiche, passando poi su una piattaforma vulcanica con emissioni di vapori di zolfo, per arrivare ai resti di un antico lago ormai scomparso da oltre 100 mila anni, che racchiude numerosi fossili terresti e marini. Questo e molto altro a Linea Blu, sabato 12 agosto alle ore 14 su Rai 1 e Rai Italia.