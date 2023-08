Comune di Messina, accordi con i creditori: i chiarimenti e i nodi ancora aperti

Nell'ultimo “botta e risposta” sul piano di riequilibrio tra magistrato istruttore e Comune, prima del definitivo sì della Corte dei Conti al Piano stesso, uno dei nodi chiave sul quale erano emerse ombre era stato quello sul numero degli accordi con i creditori. Un punto che sembra definitivamente chiarito nella delibera depositata mercoledì scorso. «Il magistrato istruttore – si legge – rileva che, dalla documentazione inviata, si riscontrano divergenze rispetto a quanto indicato nel programma di ripiano. In particolare, nel Piano si fa riferimento a 12.500 creditori coinvolti nella sottoscrizione di accordi; tuttavia, è stato trasmesso in Sezione un numero inferiori di accordi riconducibili a complessive 1.197 poste debitorie».

Da qui la risposta del Comune, di cui la Corte afferma di «prendere atto». Di fatto «il riferimento a 12.500 creditori coinvolti negli accordi, contenuto nella rimodulazione del Piano di riequilibrio del luglio 2022, è frutto di mero errore lessicale – ha spiegato Palazzo Zanca – in quanto il numero di 12.500 si riferiva ai titoli esecutivi riconosciuti, come sopra descritti. Complessivamente, come sopra descritto, sono state riconosciute 13.427 sentenze e titoli esecutivi equiparati, corrispondenti ad un debito nominale estinto pari ad 89.185.818,66 euro».

La Corte, però, apre un altro capitolo, tutt’altro che chiuso: quello dei debiti senza accordi. «Dall’esame della tabella prodotta dall’Ente nella seconda memoria – scrivono i magistrati – emergono i seguenti punti condivisi dal Comune: la quota di 25,4 milioni di euro è priva di accordi, ma è stanziata nel bilancio 2023-2025; di questa, risulta stanziata nel bilancio 2023 la somma di 14,3 milioni di euro e impegnata nel triennio la somma complessiva di euro 15,4 milioni, di cui solo 9,3 milioni nel 2023». Il risultato è che una parte dei debiti senza accordi, e cioè 11,1 milioni di euro, «è stata rateizzata e imputata sugli esercizi 2024 e 2025».

