Tamponamento a catena sulla Messina-Catania: traffico in tilt tra Taormina e Giardini

Traffico in tilt sull'autostrada Messina-Catania, tra Taormina e Giardini Naxos, a causa di un tamponamento tra quattro auto che, fortunatamente, non ha causato feriti.

Solo una lunga coda che si è creata dalle 17 circa di oggi pomeriggio quando, all'interno di una galleria, i mezzi che viaggiavano in direzione Catania, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati.

A causa del sinistro, dei flussi vacanzieri in direzione Taormina e delle restrizioni già in atto sulla A18, si è creata una fila di circa 2 km tra la Perla dello Jonio e Giardini Naxos.