Come "cambiano" i piani dei porti di Messina e Reggio con il Ponte sullo Stretto

I porti dello Stretto, in particolare quelli di Messina e Villa San Giovanni, ma anche quello di Reggio Calabria e, più distante ma non meno interessato, quello di Milazzo, dovranno essere «riorganizzati e rifunzionalizzati» in ottica Ponte sullo Stretto. E le relative infrastrutture dovranno essere rese «coerenti con la nuova configurazione della mobilità conseguente al progetto che sarà eseguito», un progetto che, allo stesso tempo, «modifica nel lungo periodo gli obiettivi stessi dell’Ente».

C’è un intero capitolo del nuovo Piano operativo triennale (Pot) dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, approvato nelle scorse settimane, dedicato agli scenari legati al Ponte. Non potrebbe essere altrimenti, visto che quegli scenari sono entrati, giocoforza, anche tra quelli ipotizzati in un altro atto chiave esitato, a inizio giugno, dall’Authority presieduta da Mario Mega: il Documento di Programmazione Strategica di Sistema (Dpss).

Sono due documenti che rappresentano l’architrave dei programmi futuri (a breve, medio e lungo termine) di un ente il cui ruolo – per centralità delle aree di competenza, ma anche per disponibilità di risorse economiche e capacità di investimenti – è sempre stato cruciale nella città di Messina. Ancor più lo sarà col ritorno in auge del Ponte, tant’è che la sua guida futura è divenuta casella “calda” anche dal punto di vista politico.

Spicca, però, un’apparente diversità di approccio e di visione tra i due documenti. Se nel Dpss, infatti, i toni sono più entusiastici a proposito del Ponte, arrivando a specificare che tra gli scenari futuri per la portualità dello Stretto, tutti giudicati «positivi», quello che regala prospettive migliori è proprio lo scenario legato al Ponte, nel Pot prevale la prudenze e appare, ad un certo punto, anche la parola «preoccupazione».

