Capo d'Orlando, i colpi di forbice al padre per il fumo di una sigaretta elettronica

È chiamato a rispondere dell’accusa di tentato omicidio un 24enne di Capo d’Orlando, arrestato ieri dalla Polizia dopo aver aggredito il padre a colpi di forbici. L’uomo ha subìto vaste ferite in varie parti del corpo ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico all’ospedale di Sant’Agata Militello, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

I fatti sono accaduti nel corso della nottata particolarmente tribolata tra lunedì e martedì. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei poliziotti, coordinati dal Vice Questore Carmelo Alioto, il giovane, domiciliato al nord dove lavora nel settore informatico e rientrato a Capo d’Orlando in vacanza, avrebbe avuto un alterco con il padre per futili motivi. La lite, originata a quanto pare dall’uso di una sigaretta elettronica all’interno dell’abitazione, è sfociato in una colluttazione nella quale il giovane stesso, nel tentativo di scagliare un bicchiere di vetro contro il genitore, si è procurato ferite da taglio ad una mano. Medicato con alcuni punti di sutura presso il locale PTE, il 24enne avrebbe quindi trascorso il resto della serata con amici in alcuni locali del centro paladino ma, una volta rientrato in casa poco dopo la mezzanotte, avrebbe nuovamente indirizzato le proprie ire nei confronti del padre.

Una quindicina circa i colpi di forbici inferti sull’uomo, sorpreso nel sonno, in varie parti del corpo, scagliate con violenza tale sino al punto di rompere l’utensile usato per il ferimento.

