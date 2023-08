Tanta paura a San Licandro, nella zona nord di Messina. Un mezzo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato nel vialone qualche centinaio di metri prima della rotonda. Nell'incidente, fortunatamente il conducente del mezzo non ha riportato gravi ferite, ma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo del mezzo che si è completamente ribaltato.