Galleria aperta a Letojanni, ma... non c’è da festeggiare

C’era ben poco, se non nulla, da... celebrare. E nessuno l’ha fatto, anche perché l’ultimo traguardo non è stato ancora tagliato.

Erano le 18.35 di oggi pomeriggio quando la prima autovettura ha percorso il tratto dell’autostrada Messina-Catania all’altezza di Letojanni, tristemente noto per la frana che il 5 ottobre del 2015 tagliò in due la Sicilia.

L’ordinanza emessa venerdì dal Consorzio per le autostrade siciliane è stata rispettata, dopo alcune incertezze legate a motivi di sicurezza che inizialmente avevano fatto ipotizzare lo slittamento dell’apertura a questa mattina, e così nel tratto tra i km 32,400 e 33,313 i veicoli sono tornati a transitare dopo otto anni, attraversando la galleria artificiale “Letojanni”, lunga 150 metri, costruita alla base della collina di San Filippo, oggi messa in sicurezza dal rischio crollo.

Poco prima della riapertura è giunto sull’A18 anche il deputato regionale Giuseppe Lombardo, sindaco di Roccalumera. Il tratto rimane area di cantiere, perché i lavori saranno ultimati solo dopo l’ottavo… compleanno. E quali saranno i tempi? «La riapertura sarà parziale per un mese, per smaltire l’intenso traffico estivo - ha spiegato Croce - subito dopo verrà istituito il doppio senso nella carreggiata di monte e serviranno altri due mesi di lavori per operare da quella di valle e costruire la parete di sbarramento affiancata alla galleria, in modo da chiudere il consolidamento del costone, ed eseguire altre opere di rifinitura, impermeabilizzazione e ricoprimento del tunnel. Contiamo di completare i lavori entro la fine dell’anno».

