Messina, sequestrati 30 kg di droga e armi in un deposito a Catarratti. Arrestato un minore

È stato interrogato dal gip del Tribunale di Messina ma si è avvalso della facoltà di non rispondere il minore arrestato nei giorni scorsi dalla polizia. Adesso si trova rinchiuso in un istituto di detenzione minorile.

Nell’ambito di alcune attività di controllo del territorio e repressione dei reati riguardanti gli stupefacenti, la Squadra mobile aveva prima arrestato un venticinquenne, ritenuto responsabile di cessione a terzi – denunciati a piede libero – di un panetto di cocaina, del peso di oltre un chilogrammo. A seguito di approfondimenti investigativi correlati a tale episodio, i poliziotti hanno individuato un deposito nella zona di Catarratti, all’interno del quale erano nascosti armi, droga in ragguardevole quantità e munizioni di vario genere. Quindi, fermato un minore che aveva la materiale disponibilità del locale, in quanto possedeva la chiave della porta di accesso.

Nella circostanza, all’interno di questo ambiente, dell’ampiezza circa due metri quadrati, rinvenuti e sequestrati oltre 26 chilogrammi di marijuana, poco più di tre chilogrammi di hashish, una pistola priva di matricola, un fucile, che, dagli accertamenti effettuati, è risultato poi oggetto di furto, circa 190 grammi di cocaina e munizionamento vario. Il minore, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel Centro di prima accoglienza per minori di Catania.