La droga sulla rotta Milazzo-Eolie: un arresto a Vulcano

In occasione della presenza dei maggiori flussi turistici estivi a Milazzo, i Carabinieri della locale stazioni con il supporto dei militari del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, hanno effettuato frequenti controlli presso gli imbarchi al terminal degli aliscafi ed al molo delle navi di linea da e verso le Eolie, nell’ambito dei quali, sono stati sinora sequestrati diversi grammi di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, marijuana e hashish, rinvenute indosso o nei bagagli di turisti in partenza per l’arcipelago, che sono stati segnalati quali assuntori ai competenti Uffici Territoriali di Governo. A Vulcano, è stata arrestata una persona trovata in possesso di 50 grammi di cocaina.