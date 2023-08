Taormina, devasta gli arredi del Pronto soccorso: 40enne bloccato dal personale

Torna l'incubo delle aggressioni al Pronto soccorso di Taormina e si ripropone così la questione della sicurezza per gli addetti ai lavori, ma anche per i pazienti che raggiungono il presidio di contrada Sirina.

L'ennesimo episodio di ordinaria follia ha portato alla devastazione di alcuni locali del reparto con la furia scatenata da un soggetto presumibilmente in stato di ebbrezza.

Si tratta di un 40 enne che aveva trascorso la notte in reparto dormendo nella sala di attesa: ad un certo punto si è scagliato contro gli operatori e ha danneggiato alcuni ambienti. Ha buttato giù dei letti, delle sedie, e tentato di danneggiare alcune attrezzature. A fatica medici e infermieri di turno sono riusciti a riportarlo alla calma. In quel momento, tra l'altro, negli stessi istanti in cui si consumava questo increscioso episodio, al Pronto soccorso si stava cercando di assistere un paziente arrivato in “codice rosso” e un altro uomo con un sospetto infarto in corso.

A quanto pare l'Azienda sanitaria provinciale avrebbe deciso adesso di attivare la vigilanza notturna, a partire da questo mese di agosto.

Nel frattempo medici ed infermieri non fanno mistero della loro preoccupazione: «Con quale stato d'animo possiamo andare a lavorare in una situazione del genere? Da anni chiediamo più sicurezza ma questi episodi, purtroppo, si ripetono e mettono a rischio la nostra incolumità».

La Uil Fpl Messina ha anche inviato una lettera ai vertici dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina, all'assessorato regionale alla Salute, alla prefetta e al responsabile interdipartimentale Ispezione e Vigilanza in merito «alle gravi criticità al Pronto soccorso di Taormina».

