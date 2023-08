Oltre mille dosi di cocaina sotto il materasso: arrestato 31enne a Giardini Naxos

Il 2 agosto 2023, nell’ambito dei servizi antidroga, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 31enne di Giardini Naxos, noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, nel corso di una predisposta attività antidroga a Giardini Naxos, i militari dell’Arma hanno notato il 31enne aggirarsi in un’area con la presenza di giovani, noti quali assuntori di stupefacenti, motivo per il quale l’uomo è stato monitorato dai Carabinieri che lo hanno bloccato vicino alla sua abitazione per sottoporlo ad un controllo di polizia.

La reticenza mostrata dal 31enne durante le operazioni di controllo, ha indotto i militari ad approfondire le verifiche e perquisire la sua abitazione. All’esito della perquisizione, sotto i materassi nella camera da letto, i militari hanno trovato due confezioni in sottovuoto contenenti oltre 200 grammi di cocaina, nonché circa 50 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e oltre 400 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività illecita.

Il bilancino di precisione e la somma di danaro sono stati sequestrati unitamente alla droga dalla quale, in base alle analisi tecniche di laboratorio, effettuate dai Carabinieri del RIS di Messina, sarebbe stato possibile ricavare oltre 1.100 dosi di cocaina e più di 700 dosi tra hashish e marijuana. Il 31enne è stato invece arrestato e, una volta ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, in attesa dell’udienza di convalida.