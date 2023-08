Emergenza idrica a Taormina, arrivano i gruppi elettrogeni

I disagi del servizio idrico rimangono d'attualità e a Taormina c'è preoccupazione in vista di agosto che inizia all'insegna del gran pienone turistico e di una pressione antropica che si tradurrà, di conseguenza, in un ulteriore carico da sopportare per gli impianti che già da settimane sono in sofferenza.

Il Comune ha noleggiato dei generatori per evitare i black-out, sono stati effettuati dei lavori ma c'è apprensione anche per via di ulteriori fattori come l’enorme quantità di acqua ormai utilizzata dalle piscine presenti sul territorio, che fa da contraltare alle abitazioni dove in alcuni casi manca anche pure per potersi lavare. Sull'argomento il vicepresidente di “Patrimonio Sicilia”, Piero Arrigo, ha inviato una nota al primo cittadino.

