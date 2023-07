Stupore in spiaggia: avvistato un piccolo squaletto sulla riva a Portorosa

Nuovo avvistamento di squalo sulle coste siciliane, questa volta sulla spiaggia di Portorosa, in provincia di Messina. Tanto lo stupore dei presenti in riva al mare che, senza paura, hanno apprezzato la presenza dell'esemplare di verdesca.

A gioire per l'avvistamento anche il biologo marino Carmelo Isgrò che ha diffuso sui social il video girato da Valeria Martorana sottolineando che in questi casi non è necessario fare allarmismi perchè queste specie abitano da sempre i nostri mari e non sono "interessati" all'uomo, anzi bisognerebbe gioire per la ricchezza della biodiversità presente nel messinese.