Messina, il bellissimo video del coro del "Maurolico": il Mare Fuori "siciliano" come l'inno alla speranza

Nell'Aula Magna del Liceo Classico “F. Maurolico” si è tenuta la cerimonia di presentazione del nuovo video del Coro “Maurolico”. Il testo, che riadatta la colonna sonora di “Mare fuori”, serie televisiva prodotta da Rai Fiction e Picomedia, si apre interpretando un malessere senza età di chi sperimenta e subisce la solitudine, la delusione, la paura, il senso di smarrimento e una troppo fragile fiducia nel cambiamento, ma finisce con il configurarsi come un inno alla speranza, alla rinascita, all’amore per la propria terra, una mano tesa verso lo Stretto di Messina. Il video, finanziato grazie al Progetto “Omnium” della Regione Sicilia (Circ. n. 23 del 24/10/2022 “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022/2023), è stato realizzato con il contributo dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio e con la collaborazione dell’Ente Autonomo “Teatro Vittorio Emanuele“ e del Museo Regionale Interdisciplinare di Messina.