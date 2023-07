Il bimbo caduto dal balcone a Villafranca, Valerio dimesso dalla Terapia intensiva. E a casa un amico ad aspettarlo

Continuano ad arrivare buone notizie per il piccolo Valerio, il bimbo che lo scorso venerdì era caduto dal terrazzino di casa sua, a Villafranca Tirrena. Nei giorni scorsi l'annuncio del padre che aveva annunciato come il figlio fosse fuori pericolo, adesso la comunicazione che il bambino ha lasciato la Terapia intensiva e adesso è ricoverato nel reparto di degenza ordinaria. Il piccolo di 5 anni dovrà rimanere ancora in ospedale, al Policlinico ospedaliero di Messina, il tempo necessario al recupero. Dopo la caduta, Valerio ha riportato una frattura al cranio e ad alcune costole.

E Valerio al suo ritorno a casa troverà un piccolo amico a fargli compagnia: una cucciola di Jack Russell terrier, regalatagli da Antonio Sottile che su imbeccata di Loredana Barresi, l'autista soccorritore del 118 che subito aveva raccolto il desiderio del piccolo. A fare da regista dell'operazione anche il papà Nicola.