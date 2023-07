Messina, benefici della “Cartabia”: imprenditore della zona tirrenica va ai domiciliari

La Corte d'Appello di Messina, Sezione penale, ha emesso un'ordinanza che riguarda un imprenditore di uno dei paesi della zona tirrenica tra Milazzo e Villafranca, G. G., disponendo l’applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare alla pena più severa cui l'imputato era stato condannato, in via definitiva: 4 anni di detenzione per il reato di bancarotta della società di cui lo stesso era amministratore.

Tuttavia, nonostante l'imprenditore fosse già stato rinchiuso nella casa circondariale, grazie all'istanza presentata dall'avvocato di fiducia Giuseppe Tortora, è stata disposta l'applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare al posto della detentiva. Infatti la scarcerazione è avvenuta sabato scorso. La vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto l'imprenditore era stata complicata dalla presenza di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Messina. Ciò perché l'imprenditore era stato oggetto di un'altra condanna precedente di 6 mesi, per la quale era stata richiesta la revoca del beneficio della sospensione condizionale. In seguito al superamento del limite di 4 anni di reclusione, l'uomo era stato ristretto in carcere

L'avvocato Giuseppe Tortora ha basato la sua istanza sulla recente riforma Cartabia, che ha introdotto alcune modifiche riguardanti le pene sostitutive delle pene detentive brevi. Egli si è riferito, in particolare, all'art. 95 della riforma, il quale prevedeva la possibilità di richiedere la sostituzione anche per i giudizi già pendenti in Cassazione al momento dell'entrata in vigore della legge Cartabia.

