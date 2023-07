Il caldo concede una tregua, nessun bollino rosso fino a venerdì. Oggi in giallo Messina e Reggio

Le temperature si abbassano e scompaiono fino a venerdì i bollini rossi del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che indicano il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione.

Spariscono anche i bollini arancioni (rischio solo per i più fragili), con l’eccezione di Perugia ma solo venerdì. Già ieri solo due città, Bari e Catania, erano contrassegnate con il bollino rosso, oggi questi due centri urbani diventeranno gialli (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore). E i bollini gialli prevalgono di gran lunga tra le 27 città prese in considerazione dal bollettino sulle ondate di calore del ministero. Oggi sono ben 19 (Ancona, Bari, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo), venerdì sono 18 (fa eccezione, come detto, il capoluogo umbro). Ma ci sono anche città con il bollino verde, dove il rischio caldo è pari a zero per tutta la popolazione. Oggi e venerdì lo saranno Bologna, Brescia, Genova, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Un andamento dovuto probabilmente anche al maltempo che peraltro oggi si sta per esaurire al Nord.