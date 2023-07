Tindari, la stazione di servizio sulla A20 distrutta dalle fiamme. Le foto della devastazione

La collina devastata dalle fiamme, i roghi che arrivano prepotentemente giù e devastano tutto attorno. La stazione di servizio di Tindari Sud sulla A20 Messina-Palermo ieri pomeriggio è stata presa d'assalto ieri dalle lingue di fuoco. Ecco la devastazione del giorno dopo con le foto che raccontano in maniera emblematica cosa è accaduto. Per fortuna tutti si sono salvati, ma sono stati attimi di panico, come raccontato dal gestore Francesco Iarrera in questa video intervista