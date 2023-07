Tindari, la stazione di servizio sulla A20 devastata dalle fiamme: "Eravamo nel panico più totale, correndo a mille all'ora"

La collina devastata dalle fiamme, i roghi che arrivano prepotentemente giù e devastano tutto attorno. La stazione di servizio di Tindari Sud sulla A20 Messina-Palermo ieri pomeriggio è stata presa d'assalto ieri dalle lingue di fuoco. A raccontare quei minuti drammatici è Francesco Iarrera a Tindari Sud dal 1974.

"Tutto si è sviluppato in meno di 40 secondi e siamo dovuti scappare perchè si paventava il rischio dell'esplosione. Siamo scappati tutti correndo cercando un rifugio in via Stazione e cercando di salvarci la pelle. Da un momento all'altro è scoppiato il panico, vedevamo solo fuoco e fumo dappertutto e non riuscivamo a trovare neanche i sentieri per le uscite. Eravamo nel panico più totale correndo a mille all'ora. Ci siamo spaventati, ma la cosa più importante è che siamo sopravvisuti".