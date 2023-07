Villa Dante è sempre più un Parco: luogo di aggregazione e sport

L'opera di riqualificazione di Villa Dante prende sempre più corpo, anche se una parte è ancora un cantiere a cielo aperto. Ieri sono stati inaugurati i tre campi da tennis, uno da padel e uno da calcio a 5 che vanno ad aggiungersi all’area polifunzionale e a quella fitness. Per il primo mese di apertura, gli impianti potranno essere utilizzati gratuitamente, prenotandosi attraverso il sistema online messo a disposizione dalla Messina Social City, l'azienda speciale che gestisce Villa Dante. Dopo questo mese saranno resi noti orari e tariffe: «Questa inaugurazione è un altro grande passo avanti nella fruizione della villa a disposizione dei cittadini – spiega Valeria Asquini, presidente della Messina Social City – che ci permette di raggiungere due obiettivi. Il primo è che tutti i cittadini potranno finalmente godere di questi spazi; il secondo riguarda tutti i beneficiari dei servizi di Messina Social City che potranno usufruire di questo luogo di aggregazione e sport, nella nostra grande convinzione del valore educativo proprio dello sport. Dopo la grande attesa per la realizzazione di questi campi, così fortemente voluti dalla cittadinanza, abbiamo deciso di dare un mese di fruizione gratuita. Dopodiché capiremo le tariffe comunali da applicare. La nostra volontà, ed è quello che ci preme maggiormente sottolineare, era dare un'area aggregativa ai ragazzi. È bello vederli giocare qui, una cosa che sembrava veramente impensabile».

Ma il grande parco urbano del centro città necessita di altri interventi. L'area riservata ai bimbi è ancora un cantiere e anche l'arena, poi, dovrà essere totalmente rinnovata. «Un momento importante – afferma Francesco Caminiti, l'assessore che ha seguito i lavori di riqualificazione di Villa Dante –, soprattutto perché lo spazio delle attività sportive riguarda l'aggregazione dei più giovani. È solo una piccola parte perché stiamo totalmente ristrutturando la villa, i cui lavori saranno terminati entro il 2023. Questa settimana metteremo la pavimentazione in gomma colata e il parco giochi inclusivo nell'area bimbi, poi procederemo con l'area fitness e la realizzazione di un fabbricato polifunzionale utilizzabile dai giovani per tutte quelle attività che non possono essere svolte all'aperto. Abbiamo implementato la videosorveglianza con 36 telecamere attive 24 ore su 24 e collegate con le forze dell'ordine. Questo darà più sicurezza a chi usufruisce della villa e inoltre da settembre duplicheremo l'impianto di illuminazione attualmente in funzione».