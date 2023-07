Roghi a Messina, viabilità in tilt su autostrade e SS113. Traffico paralizzato a ridosso di Taormina

Difficile spostarsi sulle strade e le autostrade di Messina e provincia. A causa degli incendi già dal primo pomeriggio è stata interdetta la circolazione lunga la SS 113 dir da Granatari a Ponte Gallo. Intransitabili anche le strade che attraversano i Colli Sarrizzo, sia da Ritiro che da S. Michele. Sul fronte autostrade, tiene la Messina-Villafranca, ma sulla A20 chiusa la tratta tra Patti e Falcone in entrambe le direzioni, anche se sono in atto le verifiche per consentire la riapertura in direzione Palermo. Sulla A18 si registrano gravi criticità nella tratta autostradale Roccalumera – Taormina, presso il cui svincolo è divampato un rogo.

Incolonnamenti si registrano anche sulla SS114 dove il traffico è praticamente paralizzato.