Taormina, che emozioni per la cerimonia di consegna dei diplomi di Laurea. Festa anche per Nibali

Grandi emozioni al Teatro Antico di Taormina, dove si tiene la Cerimonia di Consegna dei Diplomi di Laurea. I protagonisti della manifestazione sono gli studenti che hanno conseguito una laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico tra maggio 2022 e giugno 2023. I laureati celebrano in una cornice suggestiva, il traguardo raggiunto e condividono, con tutta la comunità accademica, un momento di festa, all’insegna dell’orgoglio e del senso di appartenenza. Quest’anno tra gli ospiti della cerimonia c'è anche Vincenzo Nibali, il messinese campione nel ciclismo che in carriera ha trionfato ai tre grandi Giri, in Italia, in Francia e in Spagna, nell’iconica Milano-Sanremo e al Giro di Lombardia. Lo “squalo dello Stretto” verrà insignito della Laurea ad honorem in “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate” quale riconoscimento per il prestigioso palmares e i meriti sportivi. Tra gli ospiti anche la prof.ssa Paola Severino ed il prof. Franco Locatelli.

La prof.ssa Paola Severino riceverà il Dottorato Honoris Causa in “Scienze delle Pubbliche Amministrazioni” a motivo dell’eccezionale percorso professionale snodatosi tra carriera universitaria e ruoli apicali nell’amministrazione dello Stato, per i meriti riconosciuti a livello pubblico, sia nazionale che internazionale, e per aver contribuito significativamente, nell’ambito della sua attività professionale, allo sviluppo delle discipline pertinenti ai settori della Pubblica amministrazione e della ricerca in Istituzioni pubbliche e private. Il prof. Franco Locatelli riceverà il Dottorato Honoris Causa in “Biologia Applicata e Medicina Sperimentale”, quale testimonianza della sua intensa attività di ricerca. Ha implementato il primo studio accademico in Italia su bambini con LLA CD19+ utilizzando cellule T del recettore dell’antigene chimerico retrovirale (CAR) di seconda generazione e avviato quello con cellule CAR T di terza generazione in bambini con il tumore solido extracranico più comune nell’infanzia (ovvero il neuroblastoma). Nel corso della serata, animata dal noto dj Leo Lippolis, sono previste le esibizioni del Coro d’Ateneo diretto dai Maestri Giulio e Umberto Arena e dell’Orchestra del Corelli.