Parla Sarah la 18enne ferita che ha perso la bimba nell'incidente di S. Teresa di Riva.: "Grazie a chi mi è stato accanto"

Sarah è fuori pericolo. La 18enne rimasta gravemente ferita nell’incidente di lunedì scorso sul lungomare di Santa Teresa di Riva ha superato la fase critica e lasciato il reparto di Rianimazione del Policlinico “San Marco” di Catania, dove è stata ricoverata per i profondi traumi subiti nel sinistro e poi sottoposta un intervento chirurgico. Dopo il risveglio, visto il miglioramento del suo quadro clinico, la giovane santateresina è stata dichiarata fuori pericolo e trasferita nel reparto di Ortopedia, dove sarà sottoposta a ulteriori cure e dovrà poi affrontare un periodo di convalescenza. In seguito all’incidente, nel quale ha perso la bimba di sette mesi che portava in grembo, è scattata una gara di solidarietà dopo l’appello lanciato dai familiari per raccogliere sangue del gruppo 0 Rh negativo, necessario alla giovane per le trasfusioni, e in tanti si sono mobilitati per aiutare la ragazza o anche solo per esprimerle parole di vicinanza e affetto. «Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto in questo periodo brutto – dice Sarah dall’ospedale –- e quelle che mi hanno donato il sangue», che hanno così permesso di farle superare la fase più difficile.

Sullo scontro tra la moto Zontes condotta da un 17enne di Santa Teresa di Riva (che viaggiava con una 14enne messinese) e il ciclomotore Piaggio Liberty condotto da un coetaneo di Savoca, fidanzato della 18enne seduta alle sue spalle, è stata aperta un’inchiesta dalla Procura per i minorenni di Messina, che potrebbe muovere contestazioni di carattere penale a uno o entrambi i conducenti dei mezzi a due ruote, in base alle risultanze degli accertamenti svolti dalla Sezione infortunistica della Polizia locale. La dinamica, ricostruita anche grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere della videosorveglianza, sembra chiara: il ciclomotore procedeva in direzione Messina e stava effettuando una manovra di svolta verso sinistra per parcheggiare negli stalli riservati davanti alla piazza, quando è stato colpito in pieno dalla moto che arrivava alle sue spalle in fase di sorpasso: «Sono stata a cena con il mio ragazzo e poi ci siamo spostati in piazza Marina Militare Italiana – ricostruisce Sarah – stavamo svoltando, forse la moto non è riuscita a frenare in tempo e ci ha preso in pieno. Ricordo il momento dell’impatto, poi più nulla».