Minacce e violenze sulla ex, 46enne ai domiciliari a Milazzo

Un 46enne ai domiciliari per atti persecutori. Sono stati i poliziotti del Commissariato di Milazzo ad eseguire l’ordinanza emessa dal Gip di Barcellona nei confronti di un cittadino di nazionalità marocchina.

L’uomo è ritenuto presunto responsabile di anni di minacce, molestie e violente aggressioni fisiche nei confronti della ex compagna, che le hanno causato gravi traumi e fratture, documentate da referti e denunciate presso gli uffici del Commissariato di Milazzo, dove la donna si è presentata in uno stato di prostrazione psicologica nonché di ansia e paura per la propria incolumità.

La vittima è stata trasferita in una struttura di accoglienza ad indirizzo segreto, ancor prima che l'uomo fosse raggiunto dalle necessarie misure atte ad arginarne la pericolosità. A carico del 46enne era già stato emesso un provvedimento di ammonimento per violenza domestica, adottato dal Questore di Messina sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza emersi e notificato dai poliziotti di Milazzo.