Messina, il ferimento sul Viale Europa: la verità nelle immagini delle telecamere

Se la caverà in pochi giorni il 36enne ferito da un colpo di pistola sul viale Europa la notte di sabato sera. Le sue condizioni non sono gravi ed è stato già dimesso dall'ospedale. Intanto la Polizia sta indagando a 360 gradi per far luce sull’agguato al giovane. Nessuna pista è esclusa e ogni elemento risulterà utile alla squadra Mobile per venire a capo del fatto di sangue. Il 36enne, in base alla primissima ricostruzione degli investigatori (ma vige il più assoluto riserbo sulle indagini), sarebbe stato raggiunto dal colpo di pistola fuori da un locale della zona del mercato Zaera.

Uno solo dovrebbe essere il colpo esploso e che lo ha raggiunto alla gamba pur senza ferirlo in maniera grave. Restano da chiarire altri aspetti della serata di sangue. Chi ha sparato era solo o accompagnato? E come è arrivato fino a lì? Era a bordo di un mezzo o a piedi?

Tutte domande alle quali la Polizia sta cercando di dare risposta, passando anche dalle testimonianze, in primis della vittima e poi di chi era nei pressi o nel locale e che potrebbe aver visto chi ha sparato. Al vaglio anche le telecamere a circuito chiuso dei negozi della zona, e sono parecchi, e quelle di video sorveglianza sull’asse di Viale Europa.

E poi c’è da scoprire il movente di questo ferimento. Il 36enne ha pregiudizi di polizia e il contenuto, già raccolto, della sua testimonianza, potrebbe indirizzare gli inquirenti. Non si sbilancia la Polizia sulla matrice che potrebbe anche essere legata a qualcosa accaduta nel locale sabato sera o a vicende maturate altrove e arrivate ad un punto di non ritorno.