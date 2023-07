Messina, i parcheggi tra Paradiso e Contemplazione: oggi il via ai lavori. Uno pronto in 20 giorni

C’è un nuovo appuntamento per vedere la riapertura di almeno uno dei posteggi del lungomare di via Consolare Pompea chiuso da oltre un anno. Maurizio Croce, soggetto attuatore del commissario per l’emergenza idrogeologica in Sicilia e consigliere comunale, lancia la sfida. «Lunedì (oggi, ndc) cominciano i lavori e in tre settimane uno dei parcheggi può essere pronto», ha detto a margine di una recente conferenza stampa in cui si è parlato della sua presunta incompatibilità, poi negata dall’Anac.

Da oggi l’azienda incaricata (Chiofalo costruzioni di San Filippo del Mela e la abruzzese De Cesaris spa che sulla base d’asta di 2,5 milioni hanno offerto un ribasso del 31% circa arrivando a circa 1,9 milioni) del più ampio progetto di messa in sicurezza del lungomare che va da Capo Peloro al torrente Zafferia e nella zona a cavallo fra Galati e Santa Margherita, potrà finalmente mettersi in moto.

Il principale, o comunque l’ ultimo in ordine di tempo, motivo del ritardo ( la firma del contratto risale al 3 maggio con una conferenza alla quale parteciparono, oltre a Croce che rappresentava la stazione appaltante, il sindaco Basile, il dg Puccio e l’assessore Caminiti perché il Comune ha curato la progettazione) è legato alla localizzazione del punto in cui costruire i grandi massi che dovranno essere posizionati in mare per la difesa della costa.

Alla fine della ricerca, è stato scelto il cantiere, per ora bloccato, del nuovo porto di Tremestieri. È lì che verranno realizzati e poi trasferiti attraverso un motopontone nella zona della rifioritura e salpamento.

I tre parcheggi fra Paradiso e Contemplazione sono off limits dalla scorsa estate perché, uno di essi, quello di Contemplazione ha ceduto e una vettura è finita in spiaggia per fortuna senza gravi conseguenze. Gli altri due, alla luce delle condizioni generali di tenuta sono stati sbarrati dal Demanio marittimo per evitare conseguenze.

