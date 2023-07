Camper travolge una motociclista, sfiorata la tragedia a Letojanni. 38enne ricoverata a Catania

Incidente stradale a Letojanni, lungo la Statale 114 all’uscita dal centro abitato, una 38enne è rimasta ferita in modo serio.

La donna, di S. Teresa di Riva, viaggiava in direzione Messina in sella al suo scooter Piaggio quando, secondo una prima ricostruzione ha tamponato una vettura che la precedeva, nel tratto in salita dove si era formato un rallentamento. Dopo l’impatto la giovane ha perso l’equilibrio ed è caduta sul lato sinistro, verso il centro della carreggiata, proprio nell’istante in cui dalla direzione opposta transitava un camper, che le è passato sopra con le ruote schiacciandole una mano e sfiorandole la testa. Il conducente del mezzo non si è reso conto di quanto fosse accaduto e ha proseguito la marcia, mentre la 38enne in preda al dolore è stata soccorsa dagli automobilisti e poi dall’ambulanza del 118, che l’ha condotta all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. I medici le hanno riscontrato un trauma da schiacciamento e una ferita lacero-contusa alla mano destra e hanno ricoverato la donna santateresina nel reparto di Chirurgia plastica, con una prognosi di 30 giorni.