Avvistato cadavere nelle acque dello Stretto di Messina: in corso il recupero

La Capitaneria di Porto è impegnata nel recupero di un cadavere avvistato qualche minuto fa nelle acque dello Stretto di Messina. Il cadavere è stato avvistato da una nave traghetto, la "Archimede" della Caronte in viaggio da Messina a Villa San Giovanni. Fermata proprio per consentire il recupero alle motovedette. La Caronte è successivamente ripartita ed è arrivata a Villa. Sembra si tratti di un uomo con indosso un costume, ma non ci sono ulteriori informazioni a riguardo. Bisognerà capire se si tratta del cadavere di un migrante o di altro.