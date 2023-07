Roccalumera, si infuria per la multa e investe il vigile. Un 43enne arrestato per tentato omicidio

Dopo una multa è andato su tutte le furie e se l’è presa con l’agente che gliela aveva inflitta, al punto da investirlo con l’auto e allontanarsi. Ma la sua fuga è durata poco e il gesto gli è costato caro, tanto che per lui si sono aperte le porte del carcere. È quanto accaduto intorno alle 18.30 di ieri a Roccalumera, mentre il paese era pronto a festeggiare la patrona Madonna del Carmelo con la partenza della processione in mare. Un agente della polizia locale aveva appena sanzionato una vettura parcheggiata sul corso Umberto I tra la chiesa parrocchiale e l’ufficio postale, dove vigeva il divieto di sosta per i festeggiamenti religiosi, quando è arrivato l’automobilista, che ha strappato il verbale inveendo contro il pubblico ufficiale, che a quel punto gli ha chiesto i documenti per identificarlo. Il trasgressore, però, non ha ottemperato alla richiesta ed è salito in macchina, mettendo in moto e ingranando la marcia fino a investire l’agente e darsi alla fuga. Il vigile è stato colpito alle gambe ed è caduto sull’asfalto, battendo violentemente la testa: a soccorrerlo sono giunti immediatamente i colleghi della polizia locale e i volontari della Croce rossa italiana, che poco dopo hanno affidato il ferito all’ambulanza del 118, a bordo della quale è stato condotto all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina. L’agente è stato ricoverato in codice giallo al Pronto soccorso con vari traumi, tra cui alla nuca e al torace, e le sue condizioni non vengono giudicate particolarmente gravi. I carabinieri hanno arrestato, F. V., 43 anni, con le accuse di tentato omicidio e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, come disposto dalla Procura di Messina, e dopo le formalità di rito in serata è stato condotto nel carcere di Gazzi.