Milazzo, chiuso il cavalcavia di Botteghelle: così la mobilità diventa un calvario

È proprio vero: le disgrazie non arrivano mai da sole! Non bastavano i disagi provocati dalla chiusura del ponte Mela che ecco arrivare, in piena estate, la decisione del Consorzio autostradale di manutenere i viadotti che da oltre due anni sono chiusi a seguito dell’intervento dell’Autorità giudiziaria. Qualche giorno addietro, il Cas aveva richiesto al Comune di Milazzo la chiusura del cavalcavia n.10 di Botteghelle, per effettuare dei lavori di messa in sicurezza. La richiesta era stata accolta dal dirigente di Polizia locale di Milazzo, con disposizione della chiusura al traffico veicolare di quel tratto da domani sino al 4 agosto. I lavori saranno effettuati dalla ditta Manola di Isernia che provvederà a collocare la segnaletica di avviso di chiusura del cavalcavia, oltre che a recintare la zona di cantiere.

Pertanto, questa arteria che sorge nel territorio mamertino, tra Fiumarella e Botteghelle, divenuta una sorta di valvola di sfogo per coloro che dovevano raggiungere Barcellona/Milazzo dopo la chiusura del ponte del Mela, pur con una viabilità condizionata dalla presenza del semaforo, viene a mancare in piena estate, seppur per un periodo che non dovrebbe essere superiore alle due settimane lavorative. Ma i problemi ci saranno sicuramente per gli automobilisti, i quali per spostarsi tra Milazzo e Barcellona potranno utilizzare soltanto l’asse viario per proseguire – per chi deve raggiungere la città del Longano, attraverso la vecchia Statale 113 di Olivarella o utilizzare l’autostrada. «Un’altra decisione assurda in piena estate – afferma il consigliere Alessio Andaloro –. È inimmaginabile ritrovarci con una città chiusa, dove gli spostamenti diventano molto complicati quasi impossibili. Perché si sceglie sempre il momento sbagliato per intervenire? I lavori di manutenzione bisognava programmarli a settembre, quando ci sarebbe stato meno flusso veicolare fra Milazzo e Barcellona; si è tenuto conto di quali disagi avranno le ambulanze e i cittadini della Valle Mela e di Barcellona per arrivare al Pronto soccorso?»

«Quello che sta accadendo sulla viabilità nel nostro territorio è incomprensibile – scrivono i consiglieri Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli e Damiano Maisano in una nota –. Si chiudono le strade di collegamento, si chiudono i ponti si immaginano bretelle alternative che non si realizzano. Ore e ore di fila in macchina per fare pochi chilometri sotto questo caldo torrido. La gente è imprigionata nei propri paesi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina