Messina, polemiche sulle elezioni: in 300 rispondono al decano: "Toni inappropriati, serve serenità" IL DOCUMENTO

Ancora temperature bollenti all'Università. E così dopo la lettera di sabato del Decano, il prof. Letterio Bonina (ordinario di Virologia), che aveva puntato il dito contro i vertici dell'Ateneo - il direttore generale e il rettore - che non avrebbero dato seguito al suo decreto di indizione delle elezioni (fine settembre) arriva la replica di oltre 300 docenti universitari che manifestano forte perplessità sui toni. "Gent.mo prof Bonina - si legge nella nota - siamo rimasti fortemente sorpresi nel ricevere la sua e-mail con la quale ha comunicato a tutti noi di aver già sottoscritto il Decreto di convocazione delle prossime elezioni alla carica di Rettore. Sentiamo, pertanto, il dovere di farLe presente che, da docenti di questa Università, non condividiamo il tono della Sua comunicazione, il metodo con il quale ha agito e, nel merito, l’ingiustificata perentorietà del calendario proposto. La nostra Università non merita certamente il coinvolgimento in una bagarre sulla data delle elezioni. Chi svolge il ruolo di Decano ha il dovere dell’equilibrio e del rispetto dei ruoli is1tuzionali, a maggior ragione in relazione ad un passaggio importante nella vita di un Ateneo come è l’elezione del nuovo Rettore - scrivono i 326 - Ci saremmo dunque aspettati l’avvio di una serena e corretta interlocuzione con l’attuale Rettore, nonché presidente della CRUI, Prof. Salvatore Cuzzocrea, con il Senato, con tutt i Direttori di Dipartimento, con il Consiglio di Amministrazione e con la componente studentesca. Tutto questo non è avvenuto e si è giunti, invece, all’unilaterale individuazione di un calendario delle prossime elezioni per il nuovo Rettore che, di fatto, appare del tutto arbitrario, prematuro (l’obbligo di svolgere le elezioni “almeno 90 giorni prima della scadenza del Rettore in carica”, come è previsto dal comma terzo dell’art. 9 del nostro Statuto, non si traduce con 9 mesi prima), discutibile anche dal punto di vista giuridico. Del resto, questa scelta condizionerebbe negativamente l’attività dei possibili futuri candidati, i quali sarebbero costretti ad elaborare, stante l’attuale paventata tempistica, una proposta nel pieno mese di agosto, quindi in un periodo assolutamente inadatto, pur in assenza di urgenti ed improcrastinabili motivazioni (a meno che, tra queste mo1vazioni, non rientri il Suo pensionamento previsto per il prossimo 30 settembre). D’altra parte, la possibilità, per tutta la comunità accademica, di apprendere e discutere le proposte dei candidati alla carica di Rettore, si ridurrebbe a poco più di tre settimane, con un’incomprensibile limitazione dei tempi del confronto. Infine, come si può mai gius1ficare la presunta esigenza del nuovo Rettore di “coabitare” per ben 8 mesi con l’attuale. Gent. Prof Bonina, desideriamo tutti una campagna elettorale serena, animata da un sano confronto e da un autentico spirito inclusivo, che conduca, tra l’altro, a non escludere, come invece avverrebbe a seguito della Sua proposta, gli studenti che si iscriveranno all’anno accademico 2023-2024 e che avrebbero il diritto di esprimere il proprio voto in ordine ad una scelta che li accompagnerà per l’intera carriera universitaria".

Le risposte di dg e rettore al decano

Il dg Bonanno chiarirà il suo punto di vista martedì prossimo. Il rettore Cuzzocrea, da parte sua, dichiara: «Ho ricevuto numerose telefonate di colleghi e direttori di Dipartimento, ma anche di personale tecnico e amministrativo, che si dicono stupiti e sconcertati dal contenuto e dai toni della lettera del prof. Bonina. Il direttore generale risponderà spiegando le motivazioni giuridiche e amministrative. Io mi limito a dire che non comprendo come siano venute meno, con il comportamento del professore, le ragioni di etica accademica e di leale collaborazione tra istituzioni. Un fatto simile non è mai accaduto né a Messina né in altre Università d’Italia. In ogni caso, io adesso penso soltanto agli studenti che lunedì 24, al Teatro Greco di Taormina, festeggeranno il loro diploma di laurea, una serata di gioia e di emozioni, ed è questo quello che conta».