Incendio a Raccuia nel 2017, dopo il padre arrestato anche il figlio 25enne

Un 25 enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Tortorici perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Patti dopo la condanna a 3 anni di reclusione per incendio boschivo. Il giovane era stato denunciato nel 2017 insieme al padre perché ritenuti responsabili di un incendio in una zona montana nel territorio di Raccuia, coperto da macchia mediterranea. In quella circostanza, i Carabinieri avevano arrestato il padre, poiché colto in flagranza mentre stava appiccando fuoco a delle sterpaglie con l’intento di alimentare le fiamme e denunciato il figlio per aver concorso nel reato, accompagnando il genitore sul luogo dove poi era stato appiccato il fuoco.