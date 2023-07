Villafranca Tirrena, bimbo di 6 anni cade dal terrazzo. Interviene l'elisoccorso

Tragedia sfiorata a Villafranca Tirrena, dove un bambino di circa 6 anni è caduto dalla terrazza di un palazzo di via Tomasi di Lampedusa ed è stato trasferito al pronto soccorso pediatrico del Policlinico di Messina in elisoccorso. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una caduta accidentale. Il piccolo, che all'arrivo dei soccorsi era vigile e piangeva, pare sia precipitato nel tentativo di scavalcare da un balcone all'altro, una tettoia al piano terra ne avrebbe attutito lo schianto. Sul posto, oltre ai sanitari e alle forze dell'ordine (carabinieri e polizia locale), anche il sindaco Cavallaro e molti compaesani, accorsi anche per dare sostegno alla famiglia.

IN AGGIORNAMENTO